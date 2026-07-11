Москва11 июлВести.В результате двойного землетрясения в Венесуэле число погибших увеличилось до 4118 человек.
Такими данными поделился спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram-канале.
Число жертв 4118написал он
Ранее сообщалось о 3889 погибших в результате подземных толчков в южноамериканской республике.
В Венесуэле 24 июня были зафиксированы две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии составила 7,2, второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Отмечалось, что последствий таких крупных масштабов не было в стране уже около 40 лет.