В Венесуэле число жертв двойного землетрясения возросло до 4118

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4100 В Венесуэле число жертв двойного землетрясения возросло до 4118

Москва11 июл Вести.В результате двойного землетрясения в Венесуэле число погибших увеличилось до 4118 человек.

Такими данными поделился спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram-канале.

Число жертв 4118 написал он

Ранее сообщалось о 3889 погибших в результате подземных толчков в южноамериканской республике.

В Венесуэле 24 июня были зафиксированы две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии составила 7,2, второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Отмечалось, что последствий таких крупных масштабов не было в стране уже около 40 лет.