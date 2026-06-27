Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1,4 тысячи

Более 1,4 тыс человек погибли при землетрясениях в Венесуэле Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1,4 тысячи

Москва27 июн Вести.Число жертв серии мощных подземных толчков в Венесуэле выросло до 1430, более 3,2 тысячи человек ранены, пишет венесуэльский портал ElDiario со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

В пятницу Родригес сообщал о 920 погибших и 3360 раненых при землетрясении.

…Число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 1430 человек, еще 3238 получили ранения говорится в сообщении со ссылкой на данные Родригеса

По его информации, без жилья остались 3142 семьи.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Разрушено много жилых домов и правительственных зданий, пострадал аэропорт Каракаса.

В посольстве РФ сообщали о трех пострадавших россиянах. Наиболее сильно пострадал штат Ла-Гуайра.