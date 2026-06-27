В Венесуэле военные ограничили доступ в самый пострадавший от землетрясения штат Венесуэла ограничила доступ в самый пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра

Москва27 июн Вести.Венесуэльское правительство ограничило доступ в штат Ла-Гуайра, который наиболее пострадал в результате землетрясения, и ввело меры по милитаризации, заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщило Venezolana de Televisión.

Действия, как отмечается, направлены на обеспечения безопасности спасательных работ.

Мера, помимо улучшения условий для спасательных работ, является частью стратегии предотвращения чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения приводятся в сообщении слова Родригес

Цель стратегии, о которой идет речь, заключается в том, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в здравоохранении спустя более чем 48 часов после землетрясений.

Как добавил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо, желающие попасть в этот район должны, в частности, пройти процедуру регистрации.

Отмечается, что сотни добровольцев уже зарегистрировались. Им дадут необходимое разрешение на поездку в штат для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на северо-западе Венесуэлы. Это привело к масштабным разрушениям: повреждены сотни жилых домов и других строений. Согласно последним данным, погибли 920 человек, а еще 3360 пострадали.