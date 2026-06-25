Москва25 июнВести.Портовый город Ла-Гуайра в Венесуэле оказался блокирован после сильного землетрясения, разрушения сильнейшие, идут масштабные спасательные работы, сообщила ИС "Вести" журналист Евгения де Мадрид.
По ее словам, в пострадавших от землетрясения районах Венесуэлы организованы спасательные работы, собирают тела погибших.
Полностью блокирован город Ла-Гуайра, где находится порт и аэропорт. И вот там действительно сильнейшие разрушения… Там самая мощная концентрация спасательных работсказала де Мадрид
Как отметила журналистка, людям пришлось ночевать вне дома – в машинах и на улице.
У кого есть свои транспортные средства, все ночевали в машинах и на улице… Паники нет, многие к тому же использовали вещмешкирассказала она
Землетрясение в Венесуэле минувшей ночью стало самым сильным с 1900 года. По последним данным, погибли 164 человека, более 1000 пострадали. Сообщалось о разрушенных домах в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.