В городе Ла-Гуайра в Венесуэле сильнейшие разрушения после подземных толчков Венесуэльский портовый город Ла-Гуайра сильно разрушен при землетрясении

Москва25 июн Вести.Портовый город Ла-Гуайра в Венесуэле оказался блокирован после сильного землетрясения, разрушения сильнейшие, идут масштабные спасательные работы, сообщила ИС "Вести" журналист Евгения де Мадрид.

По ее словам, в пострадавших от землетрясения районах Венесуэлы организованы спасательные работы, собирают тела погибших.

Полностью блокирован город Ла-Гуайра, где находится порт и аэропорт. И вот там действительно сильнейшие разрушения… Там самая мощная концентрация спасательных работ сказала де Мадрид

Как отметила журналистка, людям пришлось ночевать вне дома – в машинах и на улице.

У кого есть свои транспортные средства, все ночевали в машинах и на улице… Паники нет, многие к тому же использовали вещмешки рассказала она

Землетрясение в Венесуэле минувшей ночью стало самым сильным с 1900 года. По последним данным, погибли 164 человека, более 1000 пострадали. Сообщалось о разрушенных домах в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.