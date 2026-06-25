NYT: Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим с 1900 года Сейсмологи сравнили разрушительный удар в Венесуэле с катастрофой начала XX века

Москва25 июн Вести.Землетрясение, произошедшее в Венесуэле в среду вечером, стало самым мощным в стране с 1900 года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на архивные данные Геологической службы США.

По информации уполномоченного президента страны Делси Родригес, в результате удара стихии по меньшей мере 32 человека погибли, ещё 700 получили ранения различной степени тяжести, десятки зданий оказались разрушены. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.

Согласно сообщению NYT от 18 ноября 1900 года, были разрушены около 300 домов, многим людям пришлось жить в палатках, пишет издание. В результате того исторического землетрясения в Каракасе погиб 21 человек и около 50 пострадали; также были зафиксированы серьёзные повреждения правительственных зданий, церквей и университета.