Москва25 июн Вести.В столице Венесуэлы Каракасе зафиксирован повторный подземный толчок после серии мощных землетрясений, произошедших ранее в стране. Об этом сообщил телеканал Globovision.

Согласно информации телеканала, новый толчок ощущался в Каракасе и стал очередным афтершоком после недавней сейсмической активности в регионе.

Ранее уполномоченный президент страны Делси Родригес сообщила о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В результате землетрясений, произошедших вечером 24 июня, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 получили ранения различной степени тяжести. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.