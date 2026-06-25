Опубликованы кадры последствий землетрясения в Венесуэле В соцсетях публикуют кадры разрушений после землетрясения в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Пользователи социальных сетей публикуют кадры последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в Венесуэле вечером 24 июня.

На фото и видео, размещенных в сети, запечатлены обрушенные стены и фасады покосившихся жилых домов и зданий. Как ранее отмечала корреспондент колумбийской радиостанции Rádio Caracol Габриэла Гонсалес, разрушений таких масштабов не было в стране уже около 40 лет.

На других кадрах люди ходят между обломков в поисках жертв и пострадавших. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека, и еще более 700 получили различные травмы.

Вечером 24 июня в Венесуэле были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли с разницей в 40 секунд. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй.