RT: под завалами после землетрясения в Венесуэле находятся целые семьи

Целые семьи остаются под завалами после землетрясения в Венесуэле RT: под завалами после землетрясения в Венесуэле находятся целые семьи

Москва30 июн Вести.Целые семьи остаются под завалами после землетрясения в Венесуэле, которое случилось почти неделю назад и привело к масштабным разрушениям. Об этом сообщает RT.

Речь идет о ситуации в одном из самых пострадавших от бедствия городов - Ла-Гуайре.

Мой дядя Норвиллиан Ромеро там со своей женой Росибель Леон. У нее... 17-летний внук Серхио и 14-летняя дочь. Мы их до сих пор не нашли рассказала телеканалу местная жительница

Отмечается, что устоявшие здания также представляют большую опасность, а спасатели добираются до нижних частей домов через тоннели.

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Сообщалось о полном разрушении 189 зданий и гибели 1719 человек.