Москва26 июнВести.В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания, которое обрушилось в результате землетрясения. Об этом рассказала местная газета Mundo.
Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэлеговорится в статье
Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. После этого последовали еще около 30 афтершоков. Согласно последним данным, жертвами разгула стихии стали 232 человека, еще более 4,3 тыс. получили различные травмы.