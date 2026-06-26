Mundo: женщина родила в обломках рухнувшего при землетрясении здания в Венесуэле

В Венесуэле женщина родила в обломках рухнувшего дома Mundo: женщина родила в обломках рухнувшего при землетрясении здания в Венесуэле

Москва26 июн Вести.В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания, которое обрушилось в результате землетрясения. Об этом рассказала местная газета Mundo.

Без света, без медицинского оборудования​​​... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле говорится в статье

Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. После этого последовали еще около 30 афтершоков. Согласно последним данным, жертвами разгула стихии стали 232 человека, еще более 4,3 тыс. получили различные травмы.