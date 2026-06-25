Москва25 июнВести.Мощное землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Об этом сообщила корреспондент колумбийской радиостанции Rádio Caracol Габриэла Гонсалес.
В Венесуэле давно не было землетрясений такой силы... Оно было не просто сильным, но и длилось очень долго, около двух минутсказала Гонсалес
Она отметила, что разрушений таких масштабов не было в стране уже около 40 лет. Это усложняет властям задачу по оказанию помощи пострадавшим.
Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 40 секунд были зафиксированы в Венесуэле вечером 24 июня. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй.