Землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям Rádio Caracol: землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям

Москва25 июн Вести.Мощное землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Об этом сообщила корреспондент колумбийской радиостанции Rádio Caracol Габриэла Гонсалес.

В Венесуэле давно не было землетрясений такой силы... Оно было не просто сильным, но и длилось очень долго, около двух минут сказала Гонсалес

Она отметила, что разрушений таких масштабов не было в стране уже около 40 лет. Это усложняет властям задачу по оказанию помощи пострадавшим.

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 40 секунд были зафиксированы в Венесуэле вечером 24 июня. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй.