Родригес: спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы

Спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы Родригес: спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы

Москва25 июн Вести.Спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

В среду, 24 июня, в Венесуэле произошло землетрясение: с интервалом в 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После случившегося в стране была объявлена угроза цунами.

В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с национальным правительством, чтобы присоединиться к поисковым работам сообщила она

После мощного землетрясения власти Каракаса объявили режим чрезвычайного положения (ЧП). Международный аэропорт имени Симона Боливара приостановил работу в связи с масштабными разрушениями. Геологическая служба США уже спрогнозировала до 100 тысяч жертв стихийного бедствия.