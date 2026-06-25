Москва25 июн Вести.Разрушительное землетрясение в Венесуэле, предположительно, не повредило нефтяную инфраструктуру страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в большинстве городов, где зафиксированы разрушения, нет значимых объектов нефтяной отрасли. Власти Маракайбо, расположенного недалеко от крупного нефтяного месторождения, сообщили об отсутствии пострадавших после подземных толчков.

При этом один из источников Reuters допустил, что продолжительные перебои с электроснабжением после землетрясения могут негативно повлиять на добычу нефти.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились с интервалом примерно в 40 секунд. По данным вице-президента страны Делси Родригес, погибли как минимум 32 человека, около 700 получили травмы. Десятки зданий были разрушены.

После мощного землетрясения власти Каракаса объявили режим чрезвычайного положения. Международный аэропорт имени Симона Боливара приостановил работу в связи с масштабными разрушениями. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут спасатели из других стран.