МВФ обсуждает с властями Венесуэлы помощь в восстановлении после землетрясения

В МВФ сделали заявление о мощных землетрясениях в Венесуэле МВФ обсуждает с властями Венесуэлы помощь в восстановлении после землетрясения

Москва25 июн Вести.Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) находятся на связи с властями Венесуэлы по поводу помощи для восстановления страны после землетрясения. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак в ходе регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, в МВФ пока не могут предоставить подробную информацию, но отслеживают ситуацию.

Мы тесно взаимодействуем с венесуэльскими властями и продолжим тесно взаимодействовать с ними по мере того, как они будут оценивать экономический ущерб и потребности Венесуэлы для восстановления сказала она

Ранее Каракас объявил о создании фонда в размере $200 млн, средства из которого будут направлены на восстановления инфраструктуры после мощного землетрясения.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга произошло две серии подземных толков. Согласно последним данным, число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 164, ранены более 900.