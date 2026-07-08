Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3 600 Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685

Москва8 июл Вести.В результате мощных землетрясений в Венесуэле число жертв составило 3 685.

Такие данные привел спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram-канале.

Погибли 3685 человек написал политик

Согласно его информации, число пострадавших остается прежним и составляет 16 740, спасены 6 462 человека.

Ранее сообщалось о 3 535 погибших при землетрясениях в южноамериканской республике.

24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии составила 7,2, второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям жилых домов, серьезные повреждения получили больницы и инфраструктура целого ряда городов, в том числе главный аэропорт в Каракасе.