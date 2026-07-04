Число погибших при землетрясениях в Венесуэле увеличилось до 2645 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тысячи человек Число погибших при землетрясениях в Венесуэле увеличилось до 2645 человек

Москва4 июл Вести.Количество жертв серии землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, достигло 2 645 человек, сообщило Министерство информации и связи страны.

По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, ранения получили 12 666 человек, без жилья остались 15 050 человек. В ходе поисковых операций из-под завалов спасены 6 462 человека.

Медицинскую помощь получили 20 909 пострадавших, для временного размещения людей открыты 59 лагерей.

Власти раздали почти 10 тысяч тонн продовольствия и десятки тысяч продуктовых наборов, а также полмиллиона литров питьевой воды.

Полностью разрушено 189 зданий, еще 885 получили значительные повреждения.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют 3,3 тысячи иностранных спасателей и 29,5 тысячи сотрудников местных профильных служб, а также 25,8 тысячи добровольцев.

С момента землетрясений зафиксировано 890 афтершоков.

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Ранее сообщалось о 2 595 погибших.

Эпицентры подземных толчков располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй на севере страны. Разрушено множество зданий, временно закрыт главный аэропорт в столице Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва заявила о готовности помочь Каракасу в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.