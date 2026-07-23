Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 398

Число погибших при землетрясении в Венесуэле за месяц выросло до 5,3 тысячи Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 398

Москва23 июл Вести.Число жертв в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 398 человек, сообщил в Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес.

Согласно данным ежедневной официальной сводки, опубликованным Родригесом, число пострадавших составило 16 740 человек, почти 18 тысяч граждан остались без жилья. Полностью разрушено 190 зданий, еще 856 получили повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека. Для временного размещения пострадавших организованы 107 лагерей, в которых находятся 23 335 человек.

По состоянию на 22 июля зафиксировано 1 463 повторных подземных толчка.

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Ранее сообщалось о 4333 погибших.

Эпицентры подземных толчков располагались в 10 километрах друг от друга на территории штата Яракуй, расположенного на севере страны.

После катастрофы власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в Венесуэлу спасательные и гуманитарные миссии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва заявила о готовности помочь Каракасу в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.