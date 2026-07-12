Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4 490 Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4 490

Москва12 июл Вести.Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня увеличилось до 4 490 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Днем ранее Родригес заявлял, что в результате землетрясений погибли 4 333 человека​​​.

Число погибших – 4 490 говорится в сводке, опубликованной спикером Нацассамблеи

По данным властей, в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 202 афтершока. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.

Россия доставила в Венесуэлу 22 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. В составе груза – продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.