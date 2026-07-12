РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения МЧС РФ передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы

Москва12 июл Вести.МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны говорится в сообщении

Уточняется, что в составе груза гумпомощи – продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Накануне стало известно, что число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4 333, без жилья остаются 17 907 человек. По данным властей, в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 202 афтершока. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.