Москва12 июлВести.МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонныговорится в сообщении
Уточняется, что в составе груза гумпомощи – продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.
Накануне стало известно, что число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4 333, без жилья остаются 17 907 человек. По данным властей, в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 202 афтершока. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.
Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.