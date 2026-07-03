МИД РФ: Москва направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения

Россия направляет в Венесуэлу гуманитарную помощь в связи с землетрясением МИД РФ: Москва направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения

Москва3 июл Вести.Москва направляет в Каракас гуманитарный груз, в том числе лекарства и предметы первой необходимости, в связи с последствиями землетрясения. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Также в Венесуэлу будут направлены специалисты в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, указал Щетинин.

Мы направляем в Каракас гуманитарный груз, палатки для временного размещения людей, продовольствие, востребованные в нынешней ситуации медикаменты и предметы первой необходимости заявил дипломат на торжественной церемонии в честь 215-й годовщины подписания Декларации независимости

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших во время землетрясений в стране достигло 2595 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 июня заявила, что Россия прорабатывает возможность оказания гумпомощи Венесуэле.