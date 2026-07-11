Мэр Каракаса поблагодарила Россию за гуманитарную помощь для Венесуэлы Мэр столицы Венесуэлы поблагодарила Россию за переданную гуманитарную помощь

Москва11 июл Вести.Мэр столицы Венесуэлы Кармен Мелендес выразила благодарность России за поддержку и гуманитарную помощь, предназначенную для пострадавших от разрушительного землетрясения жителей латиноамериканской республики.

Как сообщил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, ранее в культурном и спортивном комплексе "Гайана-Эссекибо" Каракаса "российская компания, работающая в Венесуэле, передала гуманитарную помощь, предназначенную лишившимся крова и пострадавшим жителям венесуэльской столицы". Дипломат указал, что до этого гуманитарная помощь была предоставлена наиболее пострадавшему от стихийного бедствия штату Ла-Гуайра.

Передача гуманитарной помощи прошла при участии мэра Каракаса Кармен Мелендес, поблагодарившей российскую сторону за поддержку страны.

Мы передаем благодарность России за помощь и поддержку от народа Венесуэлы, жителей Каракаса и наиболее пострадавшего от землетрясения штата Ла-Гуайра цитирует ТАСС Мелендес

Он отметила, что россияне уже приезжали, передавали помощь во временные лагеря. По ее словам, на ближайшее время также запланировано прибытие самолетов с гуманитарной помощью.

По данным на 11 июля, число жертв двойного землетрясения, произошедшего 24 июня в Венесуэле, достигло 4118 человек. Сейсмособытие привело к масштабным разрушениям инфраструктуры страны. Отмечалось, что последствий таких крупных масштабов не было в республике уже около 40 лет.