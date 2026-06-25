Посол РФ в Венесуэле сообщил о решении вопросов с пострадавшим жильем россиян Мелик-Багдасаров: решаем вопросы с пострадавшим жильем россиян в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Жилища некоторых россиян в результате землетрясение в Венесуэле пострадали, дипведомство решает этот вопрос, заявил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Он обратил внимание, что информации о погибших или пострадавших гражданах России не поступала, разрушений на территории российской дипмиссии нет.

Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей, поддерживает связь с соотечественниками, проживающими в Венесуэле, отслеживает развитие ситуации, анализирует поступающую информацию. Обращения российских граждан в посольство о помощи пока не было. Но есть наши граждане, чьи жилища пострадали. Граждане, которые проживают постоянно в Венесуэле, мы с ними на контакте, пытаемся решать эти вопросы сказал Мелик-Багдасаров

Посол также добавил, что обстановка в Каракасе непростая – имеются полные или частичные обрушения зданий, многочисленные повреждения. На улицах Каракаса развернуты оперативные штабы по ликвидации последствий, населению оказывается необходимая помощь.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии серьезных землетрясений, одну из которых назвали самой мощной с 1900 года. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. По официальным данным, погибли 188 человека, более 150 человек числятся пропавшими без вести, свыше 1500 пострадали.