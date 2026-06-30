Москва30 июнВести.Количество жертв от последствий землетрясения в Венесуэле продолжит расти. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, с момента происшествия прошло уже достаточно много времени, поэтому шансы на спасение людей уменьшаются с каждым днем.
Я думаю, что, конечно, число погибших вырастет значительно. Потому что прошло достаточно много времени с момента самого главного основного землетрясения. … С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой шансов на спасение все меньше и меньше. Достаточно большое количество обрушений зданий там, несколько сотен зданий полностью разрушено по всей стране. Поэтому, конечно, статистика печальная будет растисказал дипломат
24 июня в Венесуэле произошли две серии подземных толчков: первая магнитудой 7,2, вторая – 7,5. Сообщается о полном разрушении 189 зданий.
По последним данным, которые привел спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, число жертв землетрясения достигло 1719 человек.