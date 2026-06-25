Посол: функционирование проектов РФ и Венесуэлы не нарушено после землетрясения Посол РФ Мелик-Багдасаров: стихия не нарушила работу наших проектов в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Функционирование совместных проектов России и Венесуэлы не нарушено после землетрясения, отметил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Россия держит связь со всеми российскими представительствами и компаниями в Венесуэле, подчеркнул он.

Ничего критичного не происходит: то есть каких-то обрушений, нарушений функционирования наших объектов здесь нет. Люди все живы-здоровы, все на своих местах. Что касается посольства, мы тоже все на своих местах, работаем, каждый на своем направлении сообщил Мелик-Багдасаров

Посол добавил, что в Венесуэле готовятся к новым толчкам, но надеются, что стихия утихнет.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 164, ранены более 900.