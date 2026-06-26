Российские дипломаты и их семьи не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Дипломаты и работники предприятий РФ в Венесуэле не пострадали при землетрясении Российские дипломаты и их семьи не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Москва26 июн Вести.Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники предприятий в Венесуэле не пострадали при подземных толчках, здание посольства не повреждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.

Ранее в посольстве информировали, что известно о трех пострадавших россиянах.

…Пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также отечественных компаний, работающих в этой стране, нет указывается в сообщении миссии

В посольстве отметили, что разрушений на территории дипмиссии нет.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров говорил, что функционирование совместных проектов России и Венесуэлы не нарушено после землетрясения.

На территории посольства России в Венесуэлы нет пострадавших и разрушений при землетрясениях, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Это привело к масштабным разрушениям: повреждены сотни жилых домов и других строений, включая больницы. По последним данным, погибли 920 человек и 3360 пострадали.