МИД: пострадавших и разрушений на территории посольства России в Венесуэле нет

В МИД рассказали о состоянии посольства РФ после землетрясений в Венесуэле МИД: пострадавших и разрушений на территории посольства России в Венесуэле нет

Москва25 июн Вести.На территории посольства России в Венесуэлы нет пострадавших и разрушений при землетрясениях. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным посольства России в Каракасе, пострадавших и разрушений на территории нашей дипмиссии нет сказала она

По словам Захаровой, информация о российских гражданах, находящихся на территории Венесуэлы, выясняется.

Она уточнила, что дипломаты на связи с властями страны.

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что сотрудники посольства эвакуировались.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии серьезных землетрясений, одну из которых назвали самой мощной за последние 126 лет. Магнитуда составила 7,2 и 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По официальным данным, погибли как минимум 164 человека, почти тысяча пострадала. Разрушены многие жилые дома, повреждения больницы и другие здания, а главный аэропорт закрыт.