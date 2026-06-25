Москва25 июнВести.Работники посольства России в Венесуэле эвакуировались из здания диппредставительства после мощного землетрясения, никто из них не пострадал.
Об этом сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нетсказал дипломат в разговоре с РИА Новости
По его словам, позднее "будет проведена оценка состояния здания" посольства.
Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Вскоре национальная геологическая служба США уточнила, что было две серий толчков, их магнитуда достигала 7,5 и 7,2. Сейсмособытия зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Местные СМИ в настоящее время публикуют кадры последствий стихии, на которых видны повреждения зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами венесуэльской столицы. В частности, одно из распространенных видео свидетельствует о разрушениях и панике в международном аэропорту Каракаса.
В соцсетях появляются фотографии, где пострадавшим оказывают медпомощь.
Тем временем жилое здание обрушилось в районе Сан-Бернардино в Каракасе. Из-под завалов вытащили несколько погибших.
Официальных данных о жертвах землетрясения пока нет.