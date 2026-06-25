Сотрудники посольства РФ в Каракасе не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Дипломаты РФ эвакуировались из здания посольства в Каракасе из-за землетрясения Сотрудники посольства РФ в Каракасе не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Работники посольства России в Венесуэле эвакуировались из здания диппредставительства после мощного землетрясения, никто из них не пострадал.

Об этом сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет сказал дипломат в разговоре с РИА Новости

По его словам, позднее "будет проведена оценка состояния здания" посольства.

Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Вскоре национальная геологическая служба США уточнила, что было две серий толчков, их магнитуда достигала 7,5 и 7,2. Сейсмособытия зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Местные СМИ в настоящее время публикуют кадры последствий стихии, на которых видны повреждения зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами венесуэльской столицы. В частности, одно из распространенных видео свидетельствует о разрушениях и панике в международном аэропорту Каракаса.

В соцсетях появляются фотографии, где пострадавшим оказывают медпомощь.

Тем временем жилое здание обрушилось в районе Сан-Бернардино в Каракасе. Из-под завалов вытащили несколько погибших.

Официальных данных о жертвах землетрясения пока нет.