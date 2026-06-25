Россиянка в Венесуэле сообщила о перебоях со светом и водой после землетрясения

Россиянка в Венесуэле рассказала о последствиях разрушительного землетрясения Россиянка в Венесуэле сообщила о перебоях со светом и водой после землетрясения

Москва25 июн Вести.Разрушительное землетрясение в Венесуэле привело к серьезным повреждениям инфраструктуры, перебоям в работе транспорта и массовой эвакуации жителей из домов. Об этом KP.RU рассказала проживающая в Каракасе россиянка Анна Осипова.

По ее словам, последствия стихии заметны во многих районах столицы. В городе повреждены здания и объекты городской инфраструктуры, а жители опасаются возвращаться в свои квартиры из-за угрозы новых подземных толчков.

Это просто ужас какой-то. Я живу в Каракасе и только в соседнем квартале увидела горы разрушенных домов, постройки покорежены, светофоры на перекрестках лежат рассказала Осипова

Наиболее серьезный ущерб, по ее словам, пришелся на побережье Карибского моря. Именно там стихия нанесла сильнейший удар, что отразилось и на работе расположенных в прибрежной зоне объектов инфраструктуры.

После землетрясения в стране практически остановилось движение общественного транспорта. Временно не работают метро и железнодорожное сообщение. Кроме того, в ряде районов фиксируются перебои с электро- и водоснабжением, а некоторые жители сообщают об отключении газа.

Осипова отметила, что ее дом, построенный в 1950-х годах с учетом антисейсмических требований, выдержал подземные толчки без серьезных повреждений. Однако многие жители города предпочитают оставаться на улице.

По словам россиянки, в различных районах Каракаса появились временные палаточные лагеря. Люди опасаются новых толчков и не спешат возвращаться в здания, несмотря на то, что сейсмическая активность в настоящее время снизилась.

Сейчас уже тихо. Но люди просто боятся возвращаться в свои дома и сидят на улицах. По городу можно увидеть небольшие такие лагеря – везде тенты, палатки. Никто не хочет заходить в ... помещения, пока все окончательно не устаканится. Страх еще не прошел заключила Осипова

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В результате землетрясений, произошедших вечером 24 июня, по меньшей мере 164 человека погибли, более 900 получили ранения различной степени тяжести. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес венесуэльских властей. Глава государства выразил сочувствие семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил Венесуэлу в поддержке со стороны Москвы.