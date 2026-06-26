В Каракасе во время землетрясения пострадали дети сотрудников RT

Дети сотрудников RT пострадали при землетрясении в Венесуэле В Каракасе во время землетрясения пострадали дети сотрудников RT

Москва26 июн Вести.Дети корреспондента и оператора телеканала RT получили травмы во время землетрясения в столице Венесуэлы - Каракасе. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате стихийного бедствия жилье сотрудников телеканала в Каракасе оказалось частично разрушено.

Симоньян уточнила, здоровью пострадавших несовершеннолетних сейчас ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В настоящее время сотрудники с семьями временно переселяются в отель.

Она также добавила, что в результате землетрясения поврежден дом автора сайта RT .

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга произошло две серии подземных толков. Согласно последним данным, число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 188, ранены более 900.