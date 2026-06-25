Москва25 июнВести.Российское посольство России в Венесуэле призвало граждан РФ, проживающих в южноамериканской республике, соблюдать спокойствие в связи с землетрясением.
Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале диппредставительства.
Призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать … меры личной безопасностиговорится в сообщении
В дипмиссии также посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи.
Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Впоследствии сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса.