Посольство РФ в Венесуэле призвало сохранять спокойствие после землетрясения

Живущих в Венесуэле россиян призвали сохранять спокойствие после землетрясения Посольство РФ в Венесуэле призвало сохранять спокойствие после землетрясения

Москва25 июн Вести.Российское посольство России в Венесуэле призвало граждан РФ, проживающих в южноамериканской республике, соблюдать спокойствие в связи с землетрясением.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале диппредставительства.

Призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать … меры личной безопасности говорится в сообщении

В дипмиссии также посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи.

Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Впоследствии сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса.