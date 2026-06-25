Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,1 в Венесуэле Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле, объявлена угроза цунами

Москва25 июн Вести.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 28 км от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле, свидетельствуют данные национальной геологической службы США.

Согласно информации ведомства, толчки были зафиксированы на глубине 13 км в двух часах езды от города Валенсия с населением около 1,6 млн человек.

Ранее в июне у побережья филиппинского острова Минданао случилось землетрясение магнитудой 8,1 с эпицентром в 58 км от города Генерал-Сантос. В результате природного бедствия погибли не менее 37 человек, по меньшей мере 456 пострадали.