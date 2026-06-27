Толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у побережья Венесуэлы Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы

Москва27 июн Вести.Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на побережье венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр сейсмособытия находился в 80 км к северо-западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 км.

Ранее мощные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на северо-западе Венесуэлы. Это привело к масштабным разрушениям: повреждены сотни жилых домов и других строений. Согласно последним данным, погибли 920 человек, а еще 3360 пострадали.