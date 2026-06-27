Москва27 июнВести.Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр зафиксирован в 60 километрах к западу от Каракаса. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 км. Официальной информации о пострадавших и последствиях не поступало.
Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Согласно заявлению входящей в структуру ООН Международной организации по миграции, последствия сейсмособытия могли затронуть до 6,76 миллиона человек.