ООН: землетрясение в Венесуэле могло коснуться более 6,7 млн человек

Более 6,7 млн человек могли пострадать от землетрясения в Венесуэле ООН: землетрясение в Венесуэле могло коснуться более 6,7 млн человек

Москва27 июн Вести.Последствия землетрясения в Венесуэле могли затронуть до 6,76 миллиона человек. Такие оценки содержатся в заявлении входящей в структуру ООН Международной организации по миграции.

...От разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, могут пострадать до 6,76 миллиона человек отмечается в сообщении на сайте организации

По предварительным данным, основанным на демографической статистике и степени разрушений, подземные толчки могли затронуть до 2 миллионов жителей Каракаса.

Оценка ущерба продолжается, гуманитарные последствия катастрофы "огромные", отмечает организация.

Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с интервалом около 40 секунд. Жертвами землетрясений, по последним данным, стали более 1400 человек, еще свыше 3200 пострадали.

Как ранее сообщили в российском посольстве в Каракасе, известно о трех россиянах, которые пострадали при землетрясениях в Венесуэле. В диппведомстве уточнили, что у них травмы легкой и средней степени тяжести.