GMA: число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37

Землетрясение унесло жизни минимум 37 человек на Филиппинах, 456 пострадали GMA: число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37

Москва9 июн Вести.Количество погибших в результате землетрясения на юге Филиппин возросло до 37, еще 456 человек пострадали, сообщает портал GMA.

Подземные толчки магнитудой 8,1 были зафиксированы в понедельник, 8 июня, в 7.38 (02.38 мск) у побережья острова Минданао на Филиппинах.

Согласно данным портала, по меньшей мере 37 человек погибли и еще 456 пострадали из-за природной стихии. Отмечается, что четыре человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщалось, эпицентр располагался в 58 км от города Генерал-Сантос. В результате сейсмособытия обрушились здания, важная инфраструктура получила повреждения. После основного толчка к побережью страны "пришло" цунами высотой до 1,4 метра.

Посольство РФ в Филиппинах проинформировало о том, что данных о пострадавших среди российских граждан не поступало.