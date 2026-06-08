Число жертв в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 19 ABS-CBN: число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 19

Москва8 июн Вести.Число жертв сильного землетрясения на Филиппинах возросло до 19, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN.

По словам официального представителя Управления гражданской обороны Филиппин Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен и еще три - в регионе Давао.

Число жертв землетрясения … выросло до 19 отмечается в публикации

Кастильо уточнил, что еще 134 человека получили ранения.

Утром 8 июня в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 8,1. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. В городе обрушилось несколько зданий, а ключевая инфраструктура получила повреждения; по меньшей мере в одной прибрежной деревне зафиксированы разрушения от цунами. Более слабые волны наблюдались в Индонезии и Палау, а также на юге Японии.