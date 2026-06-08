Москва8 июнВести.Число жертв сильного землетрясения на Филиппинах возросло до 19, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN.
По словам официального представителя Управления гражданской обороны Филиппин Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен и еще три - в регионе Давао.
Число жертв землетрясения … выросло до 19отмечается в публикации
Кастильо уточнил, что еще 134 человека получили ранения.
Утром 8 июня в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 8,1. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. В городе обрушилось несколько зданий, а ключевая инфраструктура получила повреждения; по меньшей мере в одной прибрежной деревне зафиксированы разрушения от цунами. Более слабые волны наблюдались в Индонезии и Палау, а также на юге Японии.