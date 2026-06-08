Один человек погиб из-за землетрясения на Филиппинах

По меньшей мере один человек погиб при землетрясении на юге Филиппин Один человек погиб из-за землетрясения на Филиппинах

Москва8 июн Вести.Как минимум, один человек погиб, еще четверо пострадали при землетрясении на юге Филиппин, сообщает телеканал телеканал ABS-CBN News.

Подземные толчки привели к обрушению некоторых зданий в городе Генерал-Сантос на острове Минданао.

Повреждено много зданий. Но я не могу сказать, сколько, потому что мы заняты спасательными работами приводит телеканал слова представителя местной полиции

У побережья острова Минданао на Филиппинах накануне произошло землетрясение магнитудой 8,1. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. Отмечены повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8.