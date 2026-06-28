В провинции Сычуань в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на юго-западе Китая В провинции Сычуань в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Москва28 июн Вести.В провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 5,2.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 311 километрах к западу от города Сюньчан, где проживает порядка 118 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На момент публикации информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Вечером 28 июня стало известно, что число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек.