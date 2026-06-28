Москва28 июнВести.В провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 5,2.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 311 километрах к западу от города Сюньчан, где проживает порядка 118 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На момент публикации информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Вечером 28 июня стало известно, что число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек.