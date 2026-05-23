Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у Соломоновых Островов

Москва23 мая Вести.Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе принадлежащего Соломоновым Островам архипелага Санта-Крус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 25 километрах к востоку от города Киракира. Очаг залегал на глубине 29 километров.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее из-за землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая эвакуированы более 7 тыс. человек.

До этого в восточной части Карибского моря у побережья островного государства Антигуа и Барбуды было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.