Москва31 маяВести.Сейсмособытие зафиксировано у побережья Республики Барбадос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Геологической службы Соединенных Штатов Америки.
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Барбадосаговорится в сообщении
Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-востоку от города Ойстинс. Очаг залегал на глубине в 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Аляски.
До этого землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у Соломоновых Островов.