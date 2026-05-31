Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Барбадоса Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Барбадоса

Москва31 мая Вести.Сейсмособытие зафиксировано у побережья Республики Барбадос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-востоку от города Ойстинс. Очаг залегал на глубине в 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Аляски.

До этого землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у Соломоновых Островов.