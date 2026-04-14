Москва14 апрВести.Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в американском штате Невада, расположенном в западной части страны.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Согласно данным специалистов, подземные толчки произошли в 20,5 километрах от города Силвер-Спринг с населением примерно в 70,5 тысяч человек.
Очаг стихии залегал на глубине в пять километров.
Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Ранее ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Северных Курил.