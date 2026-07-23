В одном из штатов США произошло землетрясение магнитудой 5,0 В американском штате Техас произошло землетрясение магнитудой 5,0

Москва23 июл Вести.Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в американском штате Техас, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в четверг в 13.21 мск на северо-западе штата.

Магнитуда: 5.0 отмечают сейсмологи на сайте

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 41 км к северо-западу от города Пампа с населением около 18 тыс. человек и в 108 км к северо-востоку от Амарилло с населением порядка 198 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6 километров.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее число жертв в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 398 человек.