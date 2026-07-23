Москва23 июлВести.Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в американском штате Техас, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли в четверг в 13.21 мск на северо-западе штата.
Магнитуда: 5.0отмечают сейсмологи на сайте
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 41 км к северо-западу от города Пампа с населением около 18 тыс. человек и в 108 км к северо-востоку от Амарилло с населением порядка 198 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6 километров.
О возможных разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Ранее число жертв в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 398 человек.