Москва29 июлВести.Сейсмологами зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Геологической службы Соединенных Штатов Америки.
Как уточняется, очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 211 км от города Кокопо.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее в Японии пострадали более 50 человек в результате землетрясения.
До этого в Мексике объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4.