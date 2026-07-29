Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи У побережья Папуа - Новой Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Москва29 июл Вести.Сейсмологами зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Как уточняется, очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 211 км от города Кокопо.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее в Японии пострадали более 50 человек в результате землетрясения.

До этого в Мексике объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4.