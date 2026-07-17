В Мексике действует угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4 Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики, объявлена угроза цунами

Москва17 июл Вести.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе портового города Пуэрто-Мадеро на юге Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Пуэрто-Мадеро расположен на тихоокеанском побережье штата Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой.

Агентство Reuters отметило, что американская система предупреждения объявила угрозу цунами для региона после землетрясения.

По информации агентства, подземные толчки также ощущались в столице Гватемалы и на территории Сальвадора. Гватемальские сейсмологи оценили магнитуду в 5,6, их мексиканские коллеги – в 6,8.