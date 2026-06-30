Землетрясение произошло в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Мексики

Москва30 июн Вести.Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло у побережья Мексики в акватории Калифорнийского залива. Об этом сообщила система предупреждения о землетрясениях SASSLA.

Толчки, как отмечается, ощущались на побережье Южной Нижней Калифорнии и Синалоа.

Зафиксировано землетрясение предварительной магнитудой 6,2 в Калифорнийском заливе говорится в сообщении SASSLA в соцсети X

Окончательные параметры сейсмособытия будут уточнены Национальной сейсмологической службой Мексики после обработки данных.

Мощные подземные толчки 24 июня произошли в Венесуэле. В результате происшествия погибли более 1900 человек.