Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Цинхай в КНР Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на севере Китая

Москва1 июл Вести.Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в провинции Цинхай на севере Китая. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 269 километрах к юго-востоку от города Дуньхуан.

Накануне землетрясение произошло у побережья Мексики: в акватории Калифорнийского залива были зафиксированы толчки предварительной магнитудой 6,2. Они, как подчеркивалось, ощущались на побережье Южной Нижней Калифорнии и Синалоа.