Москва1 июлВести.Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в провинции Цинхай на севере Китая. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 269 километрах к юго-востоку от города Дуньхуан.
Накануне землетрясение произошло у побережья Мексики: в акватории Калифорнийского залива были зафиксированы толчки предварительной магнитудой 6,2. Они, как подчеркивалось, ощущались на побережье Южной Нижней Калифорнии и Синалоа.