Более 7 тысяч человек эвакуированы из-за землетрясения на юге Китая

Москва18 мая Вести.Из-за землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая эвакуированы более 7 тыс. человек, сообщает телеканал TVB News.

Землетрясение произошло в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в ночь на 18 мая. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Подземные толчки ощущали в нескольких городах, в том числе в Гуйлине, Учжоу и Наньнине.

Более 7 тыс. человек эвакуированы в безопасные места. Командный центр по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Гуанси объявил о введении режима чрезвычайной ситуации III уровня отмечает TVB News

Между тем 16 мая японские сейсмологи призвали готовиться к мощному землетрясению.

Кроме того, издание The Daily Mail сообщило, что Америке угрожает мощнейшее землетрясение и огромное цунами.