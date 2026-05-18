Москва18 маяВести.Из-за землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая эвакуированы более 7 тыс. человек, сообщает телеканал TVB News.
Землетрясение произошло в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района в ночь на 18 мая. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Подземные толчки ощущали в нескольких городах, в том числе в Гуйлине, Учжоу и Наньнине.
Более 7 тыс. человек эвакуированы в безопасные места. Командный центр по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Гуанси объявил о введении режима чрезвычайной ситуации III уровняотмечает TVB News
Между тем 16 мая японские сейсмологи призвали готовиться к мощному землетрясению.
Кроме того, издание The Daily Mail сообщило, что Америке угрожает мощнейшее землетрясение и огромное цунами.