Японские сейсмологи призвали готовиться к мощному землетрясению

Москва16 мая Вести.Мощное землетрясение может произойти в ближайшее время в Японии. Об этом сообщается на сайте правительственного комитета по исследованию землетрясений.

Уточняется, что сейчас идет постепенное смещение тектонических плит. Ускорение их движения зафиксировано у побережья префектуры Аомори, где 20 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,7.

По мнению сейсмологов, если процесс продолжится, в регионе могут произойти землетрясения магнитудой 7 или даже выше 8.

В начале мая землетрясение магнитудой 5,7 в японской Осаке привело к нарушению движения поездов метро.