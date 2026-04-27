На Южных Курилах могло ощущаться произошедшее в Японии землетрясение

Землетрясение, которое произошло в Японии, могли ощутить на Южных Курилах На Южных Курилах могло ощущаться произошедшее в Японии землетрясение

Москва27 апр Вести.Землетрясение на севере Японии могло ощущаться жителями Южных Курильских островов. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Магнитуды: 5,7. Эпицентр — 237 км юго-западнее села Головнино. Могли ощутить на Южных Курильских островах силой 2-3 балла говорится в публикации

Ранее сообщалось, что на японском острове Хоккайдо в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки были зарегистрированы в 30 км к юго-западу от города Обихиро.