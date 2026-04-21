В Японии сообщили о шести пострадавших в результате землетрясения

Москва21 апр Вести.Шесть человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

У северо-восточного побережья страны произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.

Два человека получили серьезные травмы, а четверо – легкие говорится в материале

После землетрясения в Японии была объявлена угроза цунами. Предупреждение распространялось на северо-восточные префектуры Иватэ, Аомори, Мияги, а также на юг острова Хоккайдо.

За мощным сейсмособытием последовало как минимум шесть афтершоков магнитудой до 5,4