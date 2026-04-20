Шесть афтершоков магнитудой до 5,4 прошли после землетрясения в Японии

Москва20 апр Вести.По меньшей мере шесть афтершоков магнитудой до 5,4 последовало за мощным землетрясением, которое произошло от северо-восточного побережья Японии.

Ранее на севере японского острова Хонсю в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Позже его мощность была увеличена до 7,7.

В ряде регионов уже прошли волны высотой до метра, риск более высоких волн сохраняется.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин сообщил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет серьезной опасности для российских территорий.